كوريا الجنوبية والصين تبحثان سبل دعم التعاون الثنائي والأوضاع الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث النائب الأول لوزيرالخارجية الكوري الجنوبي "كيم هونغ - كيون" ونظيره الصيني "ما تشاو شيوي " اليوم /الأربعاء/ في سول، سبل دعم التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ـ إن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، والأوضاع الأمنية الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعد هذه أول محادثات رفيعة المستوى من نوعها منذ ديسمبر 2021، عندما عقد البلدان اجتماعا على مستوى نائب وزير الخارجية عبر الفيديو.

تأتي المحادثات وسط التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى بيونج يانج الشهر الماضي لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الكوري الشمالي "كيم جونج-أون".

وجاءت المحادثات في أعقاب الاتفاق على إعادة تنشيط قنوات الاتصال الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، بعد أن عقد الرئيس الكوري الجنوبي " يون سيوك-يول "اجتماعا مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" على هامش القمة الثلاثية مع اليابان في مايو الماضي.

وينظر إلى الخطوة الأخيرة على أنها انعكاس لنية الصين الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع كوريا الجنوبية، خاصة في ضوء التحالف العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا والتعاون الشامل بينهما.