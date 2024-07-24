وزيرا خارجية الصين وأوكرانيا يبحثان الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الأربعاء مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال لقائهما في مدينة "قوانجتشو" جنوبي الصين.

وأكد وانج - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها بالإنجليزية - التزام الصين الدائم بتعزيز الحل السياسي للأزمة كما حذر من مخاطر التصعيد وامتداد الصراع المستمر، وذلك في معرض إشارته إلى الأزمة الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث.

وقال إن الجانب الصيني يعتقد أنه يجب حل جميع الصراعات والنزاعات من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات والسبل السياسية، موضحا أن روسيا وأوكرانيا قد أبدتا مؤخرا بدرجات متفاوتة استعدادهما للتفاوض.

وعبر عن استعداد الصين إلى لعب دور بناء في تأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بالإضافة إلى دعم كل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق السلام.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف تولي أهمية كبيرة لوجهات نظر الجانب الصيني ودرست بعناية الاتفاق المكون من ست نقاط الذي اقترحته الصين والبرازيل بشأن التسوية السياسية للأزمة.

وأضاف أن الجانب الأوكراني على استعداد للدخول في حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي.