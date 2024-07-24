الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالانتخابات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" بشأن إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت مرتبطة بالانتخابات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن زاخاروفا قولها "إن هذه الإشارات التي يرسلها مكتب رئيس أوكرانيا، المعروف بين العوام باسم «بانكوفا» على خلفية ما يحدث حول البيت الأبيض والانتخابات المقبلة، يجب أخذها بعين الاعتبار".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع ممثلي روسيا من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك رغم المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.

وقد صرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في نوفمبر المقبل.

وعلى الصعيد الميداني.. أصيب ضابط بالجيش الروسي اليوم /الأربعاء/ بإصابات خطيرة وتعرضت زوجته لشظايا في منطقة الوجه نتيجة لانفجار عبوة ناسفة تزن 500 جرام في سيارته.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية "أيرينا فولك " - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - أن العبوة الناسفة ألصقت على بطن السيارة، مضيفة أن الشرطة تواصل التحري في ملابسات الحادث، وصولا إلى اعتقال المتورطين في هذه الجريمة.