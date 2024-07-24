إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة "ستارلينك" في أحد مستشفيات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" اليوم الأربعاء تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) التابعة له في مستشفى بقطاع غزة بمساعدة الإمارات، بعد أشهر من المفاوضات بشأن الاستثناءات إنسانية لتعتيم الإنترنت الذي فرضته إسرائيل في جميع أنحاء قطاع غزة.

وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس"- "تعمل شركة ستارلينك الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات"، وذلك بعدما تسببت الحرب في دمار العديد من المنشآت الطبية.

وفي تعقيبه على منشور ماسك، كتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد -على منصة "إكس"- "إن خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس تعمل الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات"، موجها لماسك الشكر.

ورد إيلون ماسك على الشيخ عبد الله بالعربية قائلا "لا شكر على واجب".

وكانت الأمم المتحدة قد شددت عدة مرات منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي على أهمية معدات الاتصالات بالنسبة للمتطوعين الإنسانيين العاملين في قطاع غزة ، وضرورتها لتنسيق العمليات وضمان سلامة الفرق في بيئة شديدة الخطورة.

يذكر أن شركة "ستارلينك" أحدثت ثورة في الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار منخفض باستخدام صواريخ "إسبيس إكس" القابلة لإعادة الاستخدام ، وأتاحت هذه التكنولوجيا إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة لعامة الناس وحتى للسكان النائيين.