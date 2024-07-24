الفلبين: نشر مكثف لفرق الإنقاذ في العاصمة تحسبا للإعصار "جايمي"

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء فرق الإنقاذ بشكل مكثف في العاصمة مانيلا لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة بعدما غمرت المياه المنازل جراء إعصار "جايمي"، وتحسبا لوقوع أي كوارث محتملة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن السلطات علقت أيضا أعمال التداول والبورصة بعدما شهدت العاصمة والأنحاء الشمالية هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات، فيما أعلن خفر السواحل تقطع السبل على أكثر من 350 راكبا و31 قاربا في المواني.

وكانت السلطات الفلبينية قد أمرت بتعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية والعمل في معظم المؤسسات الحكومية في العاصمة التي تضم 13 مليون شخصا على الأقل، بالإضافة لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

ويمر الإعصار "جايمي" فوق الفلبين مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 190 كيلو مترا، متوجها إلى تايوان، متسببا في تعزيز الأمطار الموسمية الغزيرة في الفلبين دون أن يضربها.