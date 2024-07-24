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الفلبين: نشر مكثف لفرق الإنقاذ في العاصمة تحسبا للإعصار "جايمي"

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء فرق الإنقاذ بشكل مكثف في العاصمة مانيلا لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة بعدما غمرت المياه المنازل جراء إعصار "جايمي"، وتحسبا لوقوع أي كوارث محتملة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن السلطات علقت أيضا أعمال التداول والبورصة بعدما شهدت العاصمة والأنحاء الشمالية هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات، فيما أعلن خفر السواحل تقطع السبل على أكثر من 350 راكبا و31 قاربا في المواني.

وكانت السلطات الفلبينية قد أمرت بتعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية والعمل في معظم المؤسسات الحكومية في العاصمة التي تضم 13 مليون شخصا على الأقل، بالإضافة لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية. 

ويمر الإعصار "جايمي" فوق الفلبين مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 190 كيلو مترا، متوجها إلى تايوان، متسببا في تعزيز الأمطار الموسمية الغزيرة في الفلبين دون أن يضربها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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