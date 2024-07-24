الصومال: مقتل 9 عناصر من "المليشيات الإرهابية" في محافظة بـ "كول" جنوب غرب البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الصومالي اليوم الأربعاء مقتل 9 عناصر من "المليشيات الإرهابية" في محافظة بكول جنوب غربي البلاد في عملية عسكرية مخططة نفذها الجيش في منطقة أبق بيدي على بعد 20 كم من مدينة حُدر حاضرة.

وأكد ضباط في الفرقة الـ60 للجيش الصومالي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" أنهم استولوا خلال العملية العسكرية على الأسلحة التي كانت بحوزة "الإرهابيين".

الصومال: ارتفاع خسائر المليشيات الإرهابية لأكثر من 200 عنصر بجوبا السفلى

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى المليشيات الإرهابية إلى أكثر من 200 عنصر أثناء محاولتهم شن هجوم فاشل على قواعد الجيش بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالي الملازم أبوبكر محمد حسن محمود وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن الجيش وقوات دارويش ولاية جوبا لاند نجحوا في إعادة فتح الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي (كيسمايو) و(أفمدو)، مما يدل على جاهزية الجيش في الدفاع عن الوطن.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا) نجح الجيش في التصدي لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر المليشيات الإرهابية على قواعد الجيش في بولو حاجي، وبار سنغوني، وهربولي بمحافظة جوبا السفلى.