"إعلان بكين".. جلوبال تايمز: الصين أصبحت نقطة محورية للدبلوماسية العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)



أفردت الصحف الصينية مساحات على صفحاتها للحديث عن اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية، ونشرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية مقالاً افتتاحياً بعنوان "صورة الصين كصانعة سلام تعود مجدداً".

تقول الصحيفة إن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والانقسامات الفلسطينية الداخلية تنطوي على خلفيات ومصالح معقدة للغاية، ما يجعل عملية المصالحة طويلة ومتعرجة"، في حين أن تجمع 14 فصيلاً فلسطينياً في بكين لإجراء محادثات المصالحة قوبل "بتفاؤل حذر من وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، إذ صدم إعلان بكين إنهاء -الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية- الرأي العام الدولي على الفور".

واعتبرت الصحيفة أن يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من يوليو 2024، يمثل يوماً أصبحت فيه بكين نقطة محورية للدبلوماسية العالمية.

وتشير الصحيفة إلى أن إعلان بكين يُعد خطوة حاسمة باتجاه حل القضية الفلسطينية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فهي المرة الأولى التي تُنظّم فيها وثيقة مصالحة فلسطينية داخلية من قبل دولة خارج العالم العربي.

وترى الصحيفة أن "موقف الصين المحايد، والخالي من الدوافع والمصالح الأنانية"، حظي بثقة متزايدة من المجتمع الدولي.

وأنهت الصحيفة افتتاحيتها بحكمة صينية تقول: "لا تترك الفضيلة لتكون وحدها، فمن يمارسها سيكون له جيران مشابهون له بالفضيلة وممارستها".