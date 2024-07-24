المشروع متوقف منذ 14 عامًا.. توجيه عاجل من محافظ الأقصر لحل أزمة إسكان الطود

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة في مدينة الطود برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد.

تفقد المحافظ خلال الجولة مشروع إسكان الطود المتوقف منذ عام 2010، حيث استمع لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في 30 عمارة بعد أن تقدموا للحصول على الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008.

وبحث المحافظ مع مسؤولي الإسكان أسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية، مؤكدا أنه سيتم تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتابع وبشكل فوري وعاجل حل المشكلة والعمل على تسليم الوحدات السكنية وإزالة أية معوقات مع وضع حلول فورية وعاجلة مع الجهات المختصة.

مشروع إنشاء 500 وحدة سكنية

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء 500 وحدة إسكان اقتصادى للأسر الأولي بالرعاية حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2008_ 55%، وأكد المحافظ علي ضرورة استكمال المشروع وازالة أسباب التعثر في استكماله وتوفير الاعتمادات المالية.

مشروع 26 عمارة سكنية بتمويل إماراتى

واصل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء 624 وحدة سكنية في 26 عمارة إسكان فوق المتوسط وهو المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2014 ووصلت نسبة تنفيذه الي 96% - وجاري تسكين اصحاب الوحدات الذين تم التعاقد معهم في عدد 16 عمارة مع استكمال ما تم في عدد 10 عمارات من اعمال صيانة واصلاح تمهيدا لتسكينهم .

وكلف المحافظ مسؤول الإسكان بالمحافظة بإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة باستكمال مشروعات الإسكان محذرا من التهاون أو التقصير في إنهاء هذا الملف، لضمان سرعة تسيير إجراءات استكمال الوحدات السكنية المتوقف العمل بها منذ عام ٢٠٠٨ وإنهاء هذه المشكلة في أقرب وقت.