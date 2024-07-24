بن غفير: في زماني لن يمنع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى، بالقول إنه "في زمانه"، لن يكون هناك تمييز ضد اليهود الذين يتم منعهم دون غيرهم من الصلاة "في أقدس مكان للشعب اليهودي" حد تعبيره.

وصرح بن غفير في حديثه، أنه يمثل القيادة السياسية في إسرائيل، وبالتالي فإنه يسمح بصلاة اليهود في "جبل الهيكل" المزعوم، مشيرًا إلى أدائه بعض الطقوس التلمودية في باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف، باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي منعت دخول المصلين المسلمين إلى المسجد أثناء تواجد بن غفير.

ويدرس البيت الأبيض في الوقت الحالي، فرض بعض العقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسببهم سياستهم المتطرفة المتبعة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.