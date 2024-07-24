وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الكرواتي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد جوردان جريليتش رادمان وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، وذلك لتهنئة بتوليه منصبه.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عبدالعاطي أعرب عن عميق امتنانه وتقديره لحرص الوزير الكرواتي على تهنئته، وفي المقابل قام بتهنئة وزير خارجية كرواتيا لإعادة تجديد الثقة في توليه لمنصبه في الحكومة المشكلة حديثاً في شهر مايو الماضي، وكذا نجاح منتدى "ديبروفنيك" الذي يعقد سنوياً برعاية رئيس الوزراء الكرواتي وتزايد استحواذه على زخم إقليمي وأوروبي، فضلاً عن نجاح كرواتيا في الانضمام إلى منطقتي الشنجن واليورو في يناير عام 2023.

وتوجه بالشكر للجانب الكرواتي على الدعم الذي أظهرته زغرب في مسار ترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار هذا الدعم بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وأشاد عبدالعاطي بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية وداخل أروقة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن تطلع مصر لسرعة انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة التي من المقرر أن تستضيفها كرواتيا برئاسة السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد الكرواتي، حيث من المنتظر أن تساهم تلك اللجنة في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى رغبة الجانب المصري في زيادة حركة التجارة بين البلدين مع إحياء التعاون بين مينائي الإسكندرية ورييكا، فضلاً عن العمل على نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى أوروبا عبر كرواتيا، والتي تنظر لها مصر باعتبارها إحدى البوابات الجنوبية الهامة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على تطلع مصر لقيام السيد رئيس الوزراء الكرواتي بتلبية الدعوة الموجهة إليه من رئيس الوزراء المصري لزيارة القاهرة، وذلك من أجل تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك والتوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين التي تنتظر تلك الزيارة رفيعة المستوى.

وجه الدعوة لنظيره الكرواتي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

وأبدى عبدالعاطي ترحيبه بتعديل الموقف الكرواتي خلال الأشهر الأخيرة تجاه الأحداث في غزة، وحرص زغرب على انتهاج سياسات تدعو لوقف الحرب الدائرة ونفاذ المساعدات، مؤكداً أهمية ممارسة الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لحثها على وقف الحرب والتوصل لحل سياسي دائم.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير خارجية كرواتيا أبدى اهتماماً خلال الاتصال بدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً على أهمية استمرار التنسيق المتبادل إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.