هيئة الدواء تحذر من دواء "مجهول المصدر" للسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من إمكانية وجود عبوات مجهولة المصدر لأحد الأدوية المتداولة لعلاج سرطان البروستاتا.

وقالت الهيئة في خطاب توعية، إن التشغيلة المحددة للعقار "Xtandi 40MG - 112 SOFT CAPS"، تحمل رقم: 22H1019، من إنتاج شركة أستيلاس فارما.

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ويستخدم الدواء لعلاج سرطان البروستاتا، والذي انتشر إلى أماكن أخرى بالجسم.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

كما وجهت نصائح للمستهلكين بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو زيارة الموقع الإلكتروني.