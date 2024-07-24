شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتوسع فى تطبيق بدائل والان مع تفاصيل الخبر

دعا حزب النور، إلي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل آخرى، جاء ذلك خلال مشاركة الحزب فى الجلسة التخصصية في الحوار الوطني لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.

وأكد الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه قدم رؤية الحزب حول قضايا الحبس الاحتياطي، وبعض الموضوعات المتعلقة به، لتحديد مدد الحبس الاحتياطي، في قضايا الجنح والجنايات والقضايا المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، وكذلك مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ.

وأشار إلى أنه لا بد من الإتجاه نحو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بوضع إطار زمني محدد مقيد، مع التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي والاستفادة من تجارب الدول المقارنة بالإضافة لضرورة وضع ضوابط محددة ودقيقة لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، لئلا تزدحم المحاكم بآلاف القضايا وتحميل خزينة الدولة بالتعويضات.