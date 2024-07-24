غالانت: أعارض أي مفاوضات لضم بن غفير لكابينيت الحرب لأن ذلك سيتيح له تنفيذ مخططاته

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى إنه "يجلس في الحكومة الإسرائيلية شخص مريض بإشعال الحرائق ويحاول إشعال الشرق الأوسط"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

واكد غالانت "أعارض أي مفاوضات لإدخاله إلى كابينيت الحرب، فهذا سيسمح له بتطبيق مخططاته".

ويحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى تسوية تقضي بضم بن غفير إلى الهيئة الأمنية المصغرة، مقابل تأييد حزب "عوتسما يهوديت" لسن "قانون المجالس الدينية".

وقرر رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، تأجيل التصويت على "قانون المجالس الدينية" من اليوم إلى يوم الأحد المقبل، وهو اليوم الأخير لدورة الكنيست الحالية وبعده سيخرج الكنيست إلى إجازته الصيفية، ولن يكون بالإمكان خلالها التصويت على قوانين.

وكان بن غفير قد اشترط تأييده لـ"قانون المجالس الدينية" بضمه إلى كابينيت الحرب، الذي جرى حلّه بعد انسحاب كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، من الحكومة، وتحول إلى هيئة استشارية مقلصة يجمعها نتنياهو بين حين وآخر. كما طالب بن غفير بالانضمام إلى هيئات تدير الحرب.