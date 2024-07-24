الاعلام الحربي بحزب الله نشر مشاهد جوية دقيقة لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية تم تصويرها بالأمس

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد جوية لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه المشاهد تم تصويرها يوم أمس الثلاثاء.

وكشف الاعلام الحربي في مقطع الفيديو عن هوية قائد القاعدة الجوية في الجيش الاسرائيلي.