نشر الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد جوية لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه المشاهد تم تصويرها يوم أمس الثلاثاء.
وكشف الاعلام الحربي في مقطع الفيديو عن هوية قائد القاعدة الجوية في الجيش الاسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الحربي بحزب الله نشر مشاهد جوية دقيقة لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية تم تصويرها بالأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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