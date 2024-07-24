ادغار طرابلسي: لجنة المعادلات في التعليم العالي تُفاقم مأساة اللبنانيّين

اشار النائب ادغار طرابلسي في تصريح له، الى ان لجنة المعادلات في التعليم العالي تُفاقم مأساة اللبنانيّين، ولفت الى ان طلبات بالمئات تنتظر أكثر من 8 أشهر، ولا تنفع المراجعات، إلا من جهات معينة. متسائلا "هل تُدرك اللجنة أنها تُعوّق تقدم الأجيال؟ هل هو تقصير أو إهمال أو كسل أو فساد؟ معالي وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي: نُراهن عليكم. نريد حلاًّ".

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