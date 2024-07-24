اكد مصدر في حزب الله لقناة "الجزيرة" أن "توقيت نشر المشاهد "هدهد 3" للقاعدة الجوية الاسرائيلية رامات ديفيد مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن"، مشددا على ان "الشريط تم تصويره بالكامل يوم أمس بتاريخ ٢٣ تموز الحالي".
وفي وقت سابق، نشر الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد جوية لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه المشاهد تم تصويرها يوم أمس الثلاثاء.
وكشف الاعلام الحربي في مقطع الفيديو عن هوية قائد القاعدة الجوية في الجيش الاسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في حزب الله للجزيرة: توقيت نشر المشاهد للقاعدة الجوية الاسرائيلية مرتبط بزيارة نتانياهو إلى واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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