اشارت وزارة الزراعة الى انه مع تزايد عمليات التهريب الواسعة للمنتجات الزراعية والحليب الطازج التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اليوم خطابات مناشدة الى جميع الوزارات المعنية والقوى الأمنية اللبنانية للتعاون والتنسيق الفوري لضبط ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
ولفت البيان الى إن هذه المنتجات التي تهرب إلى السوق اللبنانية بطرق غير قانونية تمثل تهديداً جسيماً على صحة المستهلكين، كما تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
وأملت الوزارة في تعاون فعال من الجميع لتعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفر منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين في لبنان. ودعت كل المواطنين وأصحاب المصلحة إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بتهريب هذه المنتجات، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
واردف نثق بأن التعاون المشترك، يمكننا من تحقيق نتائج إيجابية ووضع حد لهذه الظاهرة المضرّة على المدى القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة: لتعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفر منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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