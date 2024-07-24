اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بعد لقاء مع عدد من سفراء الاتحاد الاوروبي وبعدها لقاء اخر مع ممثلي عدد من وكالات الامم المتحدة، الى انه "تم اختتام سلسلة اللقاءات التي كنا بدانا بها منذ شهر والتي شملت معظم البعثات الدبلوماسية، والهدف هو ان نضوي على حجم المعاناة والاعتداءات التي حصلت في الجنوب اللبناني وعلى النازحين اللبنانيين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية".
ولفت الى ان "معظم اللقاءات كانت مزودة بتقارير رسمية مثل مجلس البحوث العلمية ومجلس الجنوب ووزارات الزراعة والصحة والشؤون الاجتماعية"، مؤكدا أن "هذه اللقاءات هي عامل مساعد للحكومة ان تحضر لطبيعة عملها في مرحلة ما بعد وقف اطلاق النار"، موضحا اننا "سنضع تقريرا ونقدمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة بعد لقاء مع عدد من سفراء الاتحاد الاوروبي: الهدف هو الاضاءة على حجم المعاناة والاعتداءات بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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