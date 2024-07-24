الترشيشي: وزير المال اكد دفع مبلغ 50 مليار ليرة  لصالح رديات مشروع دعم التصدير الزراعي "ايدال"

زف رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي بشارة الى المزارعين والمصدرين الزراعيين ومفادها تاكيد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بدفع مبلغ ٥٠ مليار ليرة لصالح رديات مشروع دعم التصدير الزراعي "ايدال".

وأكد الترشيشي بعد لقاء وزير المالية ضم إضافة اليه رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، بأن الوزير خليل شدد على أن الباقي من حقوق المزارعين والمصدرين العائدة لهم من مشروع دعم التصدير الزراعي، ستصل اليهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ورحب الترشيشي بقرار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن الذي ألغى قرار سابق وقضى باخضاع تصدير البصل اللبناني إلى اجازة مسبقة. وألغى الوزير الحاج حسن قراره السابق الذي حمل الرقم ٥٣٧ /١ /٢٠٢٣ تاريخ ١٨ / ٢/ ٢٠٢٣ ، وأتى هذا الإلغاء بقرار حمل الرقم ٢٠٢٤/١/٣٦٧.

واوضح الترشيشي ان هذا القرار يساهم في انعاش زراعة البصل وتصدير كميات كبيرة منه، ويريح مزارعيه ونثني على خطوة الوزير الحاج حسن.