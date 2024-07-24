اشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوفن الى أن "إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا، يتسق مع طرح موسكو التي تنتظر التفاصيل".
وأضاف بيسكوف بحديث للصحفيين: "مثل هذا التصريح الصادر عن كوليبا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يتسق مع طرحنا. موسكو بانتظار التوضيح لأنها لم تطلع بعد على أي تفاصيل. هناك حيثيات مهمة هنا لا نعرفها بعد، ولذا سننتظر المزيد من التوضيح".
وشدد بسكوف على "موقف موسكو الدائم والمنفتح للتفاوض، أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات، ومنفتح دوما عليها".
وكان وزير خارجية أوكرانيا قد أعلن في محادثات مع نظيره الصيني في بكين وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا".
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا مؤخرا شروط روسيا لاستئناف المفاوضات، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو" وإعلانها الحياد على مستوى دستوري، ونزع سلاحها والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة نووية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: إعلان كييف استعدادها للمفاوضات مع موسكو يتسق مع طرحنا وننتظر التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.