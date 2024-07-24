بلومبرغ عن بن غفير: أؤيد حربا شاملة ضد حزب الله وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير الى انه يؤيد حربا شاملة ضد حزب الله، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل.

واكد بن غفير بان إسرائيل ستحصل على الدعم للعمل ضد إيران إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وشدد على ان عودة ترمب ستعزز فرص النصر على ايران والجماعات المسلحة المتحالفة معها.

ونقلت "بلومبرغ" عن بن غفير بان الرئيس الاميركي جو بايدن فشل في دعم إسرائيل بشكل كامل في حملتها ضد حركة "حماس"، والدليل تأخر إمدادات الأسلحة.