كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ ما أدى لاشتعال النيران فيها وسط بني سهيلا شرق خان يونس

اعلنت "كتائب القسام"، اننا "دمرنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ ما أدى لاشتعال النيران فيها وسط بني سهيلا شرق خان يونس".

وامس، اعلنت كتائب 'القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين بمدينة جنين بالضفة الغربية وذلك غداة مقتل 3 من قادتها في مدينة طولكرم.

وأوضحت أن "مقاتليها نصبوا كمينا ثلاثيا لقوة إسرائيلية قرب قرية المطلة المحاذية لمدينة جنين، مما أدى إلى إصابة جنديين وضابط، مؤكدة انسحاب مقاتليها بسلام"

وأكدت القسام أن مقاتليها العائدين من مواقعهم أكدوا إيقاع القوة الإسرائيلية في كمين بـ3 عبوات ناسفة قرب الجدار الفاصل المزود بكاميرات مراقبة وأنظمة رصد متطورة جدا.