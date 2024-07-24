وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأزمة دخلت عامها الثالث، ولا يزال الصراع دائرا مع وجود مخاطر لتصعيده وامتداده إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في قوانجتشو اليوم الأربعاء، حيث أكد التزام بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني "شي جين بينج" تشكل النهج الأساسي للصين لإيجاد حل للأزمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف وانج، أنه على هذا الأساس صاغت الصين والبرازيل بشكل مشترك 6 تفاهمات مشتركة لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، تتضمن ثلاثة مبادئ لإدارة الصراع، وثلاثة عناصر لخطة سلام، وثلاثة شواغل إنسانية، بالإضافة إلى تدابير مهمة لمنع المخاطر النووية وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، مؤكدا أن هذا التوافق حصل على دعم واستجابة واسعي النطاق من المجتمع الدولي.

وقال وانج إن الصين تؤمن بأن جميع النزاعات يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات، ويتعين حل جميع النزاعات بالوسائل السياسية، مضيفًا أن أوكرانيا وروسيا أظهرتا في الآونة الأخيرة استعدادًا لعقد مفاوضات، لافتا إلى أن بكين تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، وتتابع عن كثب الوضع الإنساني في أوكرانيا وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.