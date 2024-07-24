وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لإجراء مفاوضات مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار ومفاوضات مع روسيا، وإنها راغبة في ذلك، مشيرًا إلى أن المفاوضات يجب أن تكون عقلانية وذات مضمون حقيقي وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

جاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -خلال لقائه مع نظيره الصيني وانج يي، في أثناء زيارته للصين- حيث أعرب كوليباعن تقدير بلاده بشدة للدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والحفاظ على النظام الدولي، مضيفا أن الجانب الأوكراني يهتم بآراء الصين وقد درس بعناية التفاهمات الستة المشتركة التي وضعتها الصين والبرازيل لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأشار كوليبا، إلى أن أوكرانيا والصين ليستا شريكتين استراتيجيتين فحسب، بل أيضا شريكتان مهمتان لبعضهما البعض في الاقتصاد والتجارة، موضحا أن الجانب الأوكراني يدعم موقف الصين بشأن مسألة تايوان وسيواصل الالتزام بسياسة صين واحدة.

وأكد أن الجانب الأوكراني يتطلع إلى العمل بشكل مشترك مع الجانب الصيني لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتنشيط التعاون في مختلف المجالات، ما يشمل الاقتصاد والتجارة والزراعة، وتعزيز التبادلات بين المدن الشقيقة في البلدين.

بدوره، قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده وأوكرانيا دولتان صديقتان أسستا شراكة استراتيجية قبل أكثر من عقد من الزمن، لافتا إلى أنهما تعاملتا مع بعضهما البعض باحترام متبادل ومساواة، وعززتا التعاون متبادل المنفعة على نحو مطرد كما دعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

الرئاسة الروسية: لم نرفض المفاوضات بشأن أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض .

وأشار بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، خلال لقائه نظيره الصيني وانج يي، تتوافق مع موقف روسيا .

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد أكد - خلال لقائه نظيره الصيني في وقت سابق من اليوم /الأربعاء/ - استعداد بلاده لإجراء حوار ومفاوضات مع روسيا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عقلانية وذات مضمون حقيقي وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم .

وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأزمة دخلت عامها الثالث، ولا يزال الصراع دائرا مع وجود مخاطر لتصعيده وامتداده إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في قوانجتشو اليوم /الأربعاء/، حيث أكد التزام بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني "شي جين بينج" تشكل النهج الأساسي للصين لإيجاد حل للأزمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف وانج، أنه على هذا الأساس صاغت الصين والبرازيل بشكل مشترك 6 تفاهمات مشتركة لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، تتضمن ثلاثة مبادئ لإدارة الصراع، وثلاثة عناصر لخطة سلام، وثلاثة شواغل إنسانية، بالإضافة إلى تدابير مهمة لمنع المخاطر النووية وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، مؤكدا أن هذا التوافق حصل على دعم واستجابة واسعي النطاق من المجتمع الدولي.

وقال وانج إن الصين تؤمن بأن جميع النزاعات يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات، ويتعين حل جميع النزاعات بالوسائل السياسية، مضيفًا أن أوكرانيا وروسيا أظهرتا في الآونة الأخيرة استعدادًا لعقد مفاوضات، لافتا إلى أن بكين تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، وتتابع عن كثب الوضع الإنساني في أوكرانيا وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.