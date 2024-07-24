الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة

ياسر رشاد - القاهرة - وتعزيز الوحدة الفلسطينية

الأربعاء 24/يوليو/2024 - 02:59 م 7/24/2024 2:59:19 PM

رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بإعلان "بكين لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقال الأمين العام المُساعد في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية تُقدّر مواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية بمختلف أشكال الدعم الذي يجسد عمق وقوة العلاقات العربية الصينية، وتُحيي جهود ومبادرات القيادة الصينية، وحرصها المُستمر على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووحدة صفوفه وتعزيز نضاله العادل والمشروع لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.