بن غفير ينتقد بايدن لفشله في دعم إسرائيل في حربها ضد حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة بلومبرغ أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن لفشله في تقديم الدعم الكامل لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس. وأشار بن غفير إلى أن تأخر إمدادات الأسلحة هو دليل على هذا الفشل فى دعم اسرائيل فى حربها الحالية.

وفي تصريحاته، قال بن غفير: "لقد فشل بايدن في دعم إسرائيل بشكل كامل في حملتها ضد حماس. تأخر إمدادات الأسلحة الحيوية يعكس نقص الالتزام من الإدارة الأمريكية الحالية تجاه أمن إسرائيل."

وأضاف بن غفير أن الوضع الأمني المتدهور في المنطقة يتطلب دعماً سريعاً وحاسماً من الحلفاء، وخاصة الولايات المتحدة. وأوضح أن التأخير في تزويد إسرائيل بالأسلحة اللازمة يعرض البلاد لمخاطر أمنية إضافية ويقوض جهودها في مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير أن إسرائيل تتوقع من الولايات المتحدة التزاماً أكبر وأكثر وضوحاً في الوقوف إلى جانبها في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تمثلها حماس. ودعا الإدارة الأمريكية إلى تسريع وتيرة الدعم العسكري وضمان وصول الإمدادات دون أي تأخير.

بلومبرغ: بن غفير يقول إن إسرائيل ستحصل على دعم للعمل ضد إيران إذا فاز ترمب بالانتخابات الأمريكية

أفادت وكالة بلومبرغ أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صرح بأن إسرائيل ستحصل على دعم أكبر للعمل ضد إيران في حال فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية المقبلة. وأشار بن غفير إلى أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض ستعزز فرص إسرائيل في تحقيق النصر على إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها.

وقال بن غفير في تصريحاته: "إذا فاز ترمب بالانتخابات الأمريكية، ستزداد فرصنا في الحصول على الدعم اللازم للعمل ضد إيران. عودة ترمب ستعزز موقفنا وستمنحنا دفعة قوية في مواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات المسلحة المرتبطة بها."

وأضاف أن إدارة ترمب السابقة أظهرت تفهماً ودعماً كبيرين للمواقف الإسرائيلية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيكون حيوياً في تعزيز جهود إسرائيل للتصدي لإيران.

وأكد بن غفير أن إسرائيل تحتاج إلى تحالفات قوية ودعم دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة من إيران، وأن إعادة انتخاب ترمب يمكن أن تكون نقطة تحول في هذا السياق.