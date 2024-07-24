الخارجية الصينية: كوليبا يشير للمرة الأولى إلى استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية- استعداد بلاده للتفاوض بشكل مباشر مع روسيا، وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في الصين.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية - في بيان لها - أن لقاء كوليبا ووانج في مدينة قوانتشو بجنوب الصين يأتي في أول زيارة يقوم بها كوليبا إلى الصين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية على نسختها الإلكترونية.

وأكد وانج التزام الصين الدائم بتعزيز الحل السياسي للأزمة، واستعدادها لمواصلة لعب دور بناء في العمل على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية الصيني "تعتقد الصين أن حل جميع الصراعات يجب أن يبدأ بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ويجب أن يتم حل جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".

وأضاف "في الآونة الأخيرة أبدت كل من روسيا وأوكرانيا استعدادهما للتفاوض بدرجات متفاوتة،ورغم أن التوقيت لم يحن بعد، إلا أننا ندعم كل الجهود التي تساهم في تحقيق السلام".

من جانبه، قال كوليبا إن أوكرانيا تقدر جهود السلام التي تبذلها الصين، مضيفا أن المفاوضات مع روسيا يجب أن تكون عقلانية وهادفة، وترمي إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

الرئاسة الروسية: لم نرفض المفاوضات بشأن أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض .

وأشار بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، خلال لقائه نظيره الصيني وانج يي، تتوافق مع موقف روسيا .

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد أكد - خلال لقائه نظيره الصيني في وقت سابق من اليوم /الأربعاء/ - استعداد بلاده لإجراء حوار ومفاوضات مع روسيا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عقلانية وذات مضمون حقيقي وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم .

وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأزمة دخلت عامها الثالث، ولا يزال الصراع دائرا مع وجود مخاطر لتصعيده وامتداده إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في قوانجتشو اليوم /الأربعاء/، حيث أكد التزام بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني "شي جين بينج" تشكل النهج الأساسي للصين لإيجاد حل للأزمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف وانج، أنه على هذا الأساس صاغت الصين والبرازيل بشكل مشترك 6 تفاهمات مشتركة لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، تتضمن ثلاثة مبادئ لإدارة الصراع، وثلاثة عناصر لخطة سلام، وثلاثة شواغل إنسانية، بالإضافة إلى تدابير مهمة لمنع المخاطر النووية وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، مؤكدا أن هذا التوافق حصل على دعم واستجابة واسعي النطاق من المجتمع الدولي.

وقال وانج إن الصين تؤمن بأن جميع النزاعات يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات، ويتعين حل جميع النزاعات بالوسائل السياسية، مضيفًا أن أوكرانيا وروسيا أظهرتا في الآونة الأخيرة استعدادًا لعقد مفاوضات، لافتا إلى أن بكين تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، وتتابع عن كثب الوضع الإنساني في أوكرانيا وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.