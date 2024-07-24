وزيرة الخارجية الفلسطينية: نرحب بأي مبادرة لترتيب البيت الداخلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت فارسين أغابكيان وزير الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أننا نرحب بأي مبادرة باتجاه اللحمة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي ، معربة عن شكرها للجهود الصينية وموقفها من القضية الفلسطينية.

وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية - في مداخلة لقناة الحرة الإخبارية - "إن القيادة الفلسطينية تدعم أي مبادرات تسهم في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الذي سيمكننا من إبراز موقفنا بشكل موحد أمام العالم"، متمنية أن يثمر لقاء فتح وحماس في الصين عن خطوات ملموسة ويترجم هذا على أرض الواقع.

وأضافت:" أننا كقيادة فلسطينية نتحرك باتجاه المحافل الدولية وهذا جزء من توجهنا نحو مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها لحقوق الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال ، وقد أثمرت هذه الجهود على الخروج من محكمة العدل الدولية بالإجراءات الاحترازية والقرار الاستشاري الأخير.

وتابعت" أننا لدينا تصور متكامل حول حشد دولي أوسع للرأي الاستشاري الذي خرج من محكمة العدل الدولية مؤخرا و سنأخذه في خطوات لاحقة مستقبلا إلى هيئة الأمم المتحدة وسنكمل مشوارنا في رفع تقارير حول انتهاكات هذا الاحتلال وبالأخص فيما يتعلق بأعمال المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وكذلك كل الأعمال الإجرامية من خلال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.

وقالت "نأسف بشأن استقبال الكونجرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكنا نتوقع أن يقوم الكونجرس بنصرة الحق الفلسطيني.. خاصة بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".

وطالبت القيادة والمجتمع الأمريكي بمعاملة إسرائيل ضمن ما يقوله القانون الدولي وأن تحترم علاقتهم مع إسرائيل ما جاء في القانون الدولي ، مشيرة الى أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي واستمرارها في الإفلات من العقاب والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة يفاقم حرب الإبادة المُشنة على شعبنا في قطاع غزة ولن يفضي إلى أي استقرار في المنطقة.