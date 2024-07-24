غدا.. 11 خطوة لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغبات اختبارات القدرات بموقع التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:



تنطلق غدا أولى فاعليات اختبرات القدرات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2024.



وتتمثل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:



١- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل على صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.



٢- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.



٣- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.



٤- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات.



٥- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لـ 3 أيام متتالية.



٦- يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المُسبق/ بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.



٧- لا يُعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.



٨- يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.



٩- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.



١٠- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.



١١- تُجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.