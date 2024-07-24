7 شروط لحجز شقق نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حدد صندوق حساب التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، شروط التقديم في شقق نزهة القاهرة الجديدة، حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، اضغط هنا

وتم الإعلان عن كراسة الشروط خاصة بالحجز والتي تتضمن كل تفاصيل الحجز من شروز ومواصفات وأسعار وأقساط، ويستمر التقديم حتى يوم 15 أغسطس 2024.

الشقق التي سيتم طرحها ستكون كاملة التشطيب بعدد 80 شقة عبارة عن 4 عمائر في القاهرة الجديدة، لكن التسليم سيكون العام المقبل.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1 - أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعياً مصري الجنسية.

2- لا يحق للأسرة الزوج او الزوجة أو الاولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة.

3- لم يسبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض.

4- تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكمل لأحكامه.

5- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص للوحدة السكنية.

6- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط.

7- يحق لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي بصفته مالك المشروع عمل تعلية وإنشاء الدور الخامس علوي للعمارات بعد الحصول على الموافقات الخاصة.