الأونروا: المناطق التي يمكن النزوح إليها داخل غزة محدودة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لم يجعل هناك مكانًا آمنًا داخل القطاع.

وأفادت الأونروا، أن أوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل الخيارات التي قد يتجه إليها النازحون محدودة.

وأضافت الأونروا، أن النازحين في قطاع غزة أصبحوا منهكين من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر أوامر بالإخلاء لمناطق شرقي مدينة خان يونس والتوجه إلى المواصي لتجنب العملية العسكرية.