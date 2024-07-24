شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الانعقاد الرابع.. "زراعة النواب" توافق على 4 اتفاقيات لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

أقرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من الاتفاقيات الدولية خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الثانى، والتى تستهدف جميعها النهوض بالقطاع الزراعي ودعم تحقيق الأمن الغذائى.

ووفقا لحصاد اللجنة ، تم إعداد توصيات اللجنة عن مشروعي قانونى الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.

وفيما يخص الاتفاقيات الدولية:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر"، الموقعة فى 5 من يونيو سنة 2023.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية في مصر".

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن " لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.