أبو فاعور: بري يخشى من عقد الجلسة التي تطالب بها المعارضة لمناقشة موضوع الحرب

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حديث "mtv"، الى أنني "أعتقد أن بري يخشى من عقد الجلسة التي تطالب بها المعارضة لمناقشة موضوع الحرب كي لا تتحول إلى تراشق أو مزيد من الانقسامات".
ولفت أبو فاعور، الى أننا "نحن نناصر الفلسطينيين ولكننا في الوقت عينه مع تفادي اندلاع الحرب وتأجيل القضايا الخلافية إلى ما بعد صمت صوت المدفع".
واعتبر أن "رجم الحوار بشكل مُطلق غير مُحقّ وقانون الانتخاب الحالي مثلا اتُفق عليه ضمن حوار".
وأضاف "مستعدون للذهاب إلى الحوار بأي جدول أعمال وربما نكون الكتلة الوحيدة التي لا تريد أن تتيقّن او تطمئن مَن هو الرئيس قبل عملية الانتخاب".
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