البيسري عرض للمستجدات مع النائب معوّض والتقى الأب عبود

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه النائب ميشال معوّض وعرض معه لآخر المستجدات على الساحة الداخلية. كما إلتقى البيسري رئيس رابطة كاريتاس في لبنان الأب ميشال عبود، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سُبل التنسيق والتعاون بين الرابطة والمديرية العامة للأمن العام.

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