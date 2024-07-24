رئيسة مجلس إقليمي مرج بن عامر تطالب بإلغاء فكرة إقامة مطار مدني بعد تصوير حزب الله قاعدة "رمات دافيد"

اعتبرت شولاميت شيحور رايخمان، رئيس المجلس الإقليمي مرج بن عامر، حيث تقع قاعدة "رمات دافيد" الجوية، إن "التوثيق مقلق للغاية، وأحداث الحرب تلزم بإعادة حساب مسارات التحليق من جديد".

وأشارات الى أن "هناك من يطلبون إقامة مطار مدمج، عسكري ومدني، بمحاذاة قاعدة رمات دافيد. وأكد خبراء أمنيون أنه يوجد خطر أمني حقيقي بإقامة مطار دولي في مرج بن عامر لصالح آلاف السكان في منطقة الشمال كلها".

وشدّدت على أنه "لا توجد إمكانية أمنية لإقامة مطار مدني مدمج في المنطقة".

ونشر حزب الله مقطعا مصوّرا يُظهر عمليات استطلاعيّة، فوق قاعدة "رمات دافيد" الجوية الإسرائيلية، والتي تضمّ مقاتلات حربية ومروحيات قتالية، وأخرى للنقل والإنقاذ.

كما يأتي نشر المشاهد من قِبل حزب الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، إنهاء قوات لواء جنود الاحتياط في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي – لواء "ألون" – الأسبوع الجاري، تدريبا يحاكي حربا ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

وقاد التدريب "المركزي القومي للتدريبات البرية"، وتدربت القوات على "سيناريو قتال ضد عدو من خلال التدرب على التنقل في منطقة شائكة، والتقدم في محور جبلي وإطلاق نار" في إشارة إلى اجتياح بري في الأراضي اللبنانية.