اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بان الفيديو الذي وزعه حزب الله تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار مخصصة للتصوير فقط، ولم يتأثر عمل القاعدة الجوية.
وكان الاعلام الحربي في حزب الله نشر مشاهد جوية لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه المشاهد تم تصويرها يوم أمس الثلاثاء.
وكشف الاعلام الحربي في مقطع الفيديو عن هوية قائد القاعدة الجوية في الجيش الاسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: الفيديو الذي وزعه حزب الله تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار مخصصة للتصوير فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.