الجيش الإسرائيلي: الفيديو الذي وزعه حزب الله تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار مخصصة للتصوير فقط

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بان الفيديو الذي وزعه حزب الله تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار مخصصة للتصوير فقط، ولم يتأثر عمل القاعدة الجوية.

وكان الاعلام الحربي في حزب الله نشر مشاهد جوية لقاعدة رمات ديفيد الجوية الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه المشاهد تم تصويرها يوم أمس الثلاثاء.

وكشف الاعلام الحربي في مقطع الفيديو عن هوية قائد القاعدة الجوية في الجيش الاسرائيلي.