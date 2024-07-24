الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني على خلفية حظر جمعية إسلامية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير الألماني في طهران بعد قرار برلين حظر جمعية "المركز الإسلامي في هامبورغ" على خلفية دعمها لحزب الله اللبناني وصلتها بإيران.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "عقب قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية، استُدعي السفير الألماني اليوم إلى وزارة الخارجية".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت اليوم الأربعاء أنها حظرت نشاط المنظمة ومؤسساتها الفرعية.

وذكرت الوزارة الألمانية في بيان أن المنظمة عملت كممثل مباشر للزعيم الأعلى الإيراني وسعت إلى حدوث ثورة إسلامية في ألمانيا من شأنها أن تؤدي إلى نظام حكم ديني.