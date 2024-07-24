القناة 12 الإسرائيلية: انتهاء الحدث الأمني الذي منع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ من النزول من طائرته في مطار باريس

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى انتهاء الحدث الأمني الذي منع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من النزول من طائرته في مطار باريس.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن عدم السماح للرئيس الاسرائيلي هرتسوغ الذي هبط في باريس بالنزول من الطائرة بسبب حدث أمني.
وكان الرئيس الإسرائيلي قد سافر إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن سبب تأخر حاشية هرتسوغ هو وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة مما أثار الشكوك في أن هذا حادث أمني.
وأشار تقرير للقناة أنه بسبب الخوف من وقوع حادث أمني، لم يسمح للرئيس والوفد بالنزول من الطائرة.
وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن عودة الأمور الى طبيعتها. ونزل الرئيس الإسرائيلي من الطائرة.
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