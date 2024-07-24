البيت الأبيض: نتانياهو يلتقي ببايدن وهاريس كل على حدة غدا الخميس

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض غدا الخميس لمناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الاسرى.
وأوضح البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي بنتانياهو بشكل منفصل.
وسيلقي نتانياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وسط احتجاجات واستياء بين بعض المشرعين الأميركيين بشأن إدارة الحرب في غزة.
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