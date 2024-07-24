شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة إنترنت أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية مؤقتًا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تردد أن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية قاموا بعرقلة أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت في روسيا لفترة وجيزة أمس الثلاثاء.

ووقع الهجوم صباح أمس الثلاثاء، حسبما قالت عدة وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مصادر استخباراتية. شبكة الإنترنت وعادت الخدمات للعمل مجددا اليوم الأربعاء، ولم يتمكن العملاء الروس مؤقتا من الدخول على حسابتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت أو الدفع بالكروت لعدة ساعات.

وظهر للعملاء رسالة على تطبيقات البنوك تشير إلى وجود عطل بالنظام، وأنه سوف يتم إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن.