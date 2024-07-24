انفجار سيارة مفخخة في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب شخصان بجروح في انفجار سيارة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، فيما تحقق السلطات في الحادثة في ظل تقارير متضاربة تفيد بأنه قد يكون مرتبطا بمسؤول عسكري روسي وزوجته.

وقال مسؤولون إن عبوة ناسفة، لم يتم تحديد طبيعتها، أدت إلى تدمير السيارة في باحة سكنية في شمال العاصمة.

وأفادت إرينا فولك الناطقة باسم وزارة الداخلية، في منشور على تطبيق "تلغرام"، بأن "شخصين أصيبا بجروح. نُقل الجريحان في سيارة إسعاف إلى منشأة طبيّة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة "تاس" الرسمية وعدة منصات إعلامية أخرى، نقلا عن مصادر لم تسمها في قوات إنفاذ القانون بداية، بأن مسؤولا عسكريا روسيا يدعى أندريه تورغاشوف الذي تم التعريف عنه على أنه "جندي ومشارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وزوجته، استُهدفا.

انفجار سيارة في موسكو

لكن، بعد ساعات، تم التشكيك في هذه الرواية عندما ذكرت عدة وسائل إعلام رسمية وقنوات على "تلغرام" بأنها اتصلت بتورغاشوف وزوجته وتبين انهما غير معنيين بالانفجار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن تورغاشوف قوله إن "الأمر كاذب تماما. لا علاقة لهذا الانفجار بي".

وأشار إلى أن السيارة لم تكن سيارته وبأنه يقطن منطقة أخرى من العاصمة.

ونشرت قناة "ماش" على "تلغرام" ما قالت إنه تسجيل كاميرات مراقبة يظهر رجلا يضع جهازا تحت مركبة فضيّة اللون منتصف الليل.

كذلك، نشرت تسجيلا مصوّرا يظهر السيارة نفسها تنفجر بعد ثوان على جلوس رجل في مقعد السائق صباح الأربعاء.

وأفادت لجنة التحقيقات بأن الوحدة التي تتعامل مع "القضايا المهمة" تدير التحقيق.