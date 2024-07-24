عاجل.. السعودية ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإعلان المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبيرج التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، مؤكدة دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوزم الأربعاء، استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.



وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.

