لماذا رفض الديمقراطيون الأمريكيون كلمة نتنياهو المرتقبة في الكونجرس؟

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أعضاء ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة عزمهم مقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء أمام جلسة مشتركة للكونجرس.



وقال السيناتور جيري نادلر من نيويورك في تصريح نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الخطاب المرتقب ما هو إلا خطوة تالية في سلسلة طويلة من الجهود المتلاعبة سيئة النية التي يبذلها الجمهوريون لزيادة تسييس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتحقيق مكاسب حزبية.



وأضاف نادلر :" أن هذا الخطاب ، يعد حيلة ساخرة من نتنياهو تهدف إلى مساعدة موقفه السياسي اليائس في الداخل ، ليس هناك شك في ذهني أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك"..لافتا إلى أن نتنياهو يعد أسوأ زعيم في التاريخ اليهودي.



من جانبه ..قال ديك ديربان عضو الأغلبية في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي إنه لن يقف مكتوف الأيدي ويهتف لنتنياهو خاصة بعد تعامله مع حرب غزة ورفضه النظر في أي خطة سلام ، في حين توجه السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند إلى قاعة مجلس الشيوخ ليلة أمس الثلاثاء واتهم نتنياهو بإحباط السلام والوقوف ضد حل الدولتين للصراع.



وأضاف: إن نتنياهو وحلفاءه المتطرفين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير يريدون دمج أراضي الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل ، إنهم يريدون استكمال رؤيتهم نحو إسرائيل الكبرى التي تشمل كل الضفة الغربية ، وفي الواقع هذا الهدف مكتوب بوضوح ليراه الجميع في برنامج حكومتهم الائتلافية.



ومن جهته .. قال السيناتور بيرني ساندرز من فيرنون ، في بيان له ، :" أنا أتفق مع كل من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن كلا من نتنياهو وبعض قادة حماس مجرمي حرب".. مضيفا :" لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونجرس الأمريكي بل على العكس من ذلك، ينبغي إدانة سياساته في غزة والضفة الغربية ورفضه دعم حل الدولتين بشدة".

وأكد ساندرز أنه لا ينبغي لحكومته اليمينية المتطرفة أن تحصل على قرش آخر من دعم دافعي الضرائب الأمريكيين لمواصلة التدمير اللاإنساني لغزة".



ومن جهته .. اتهم السيناتور جيف ميركلي من ولاية أوريجون نتنياهو بقتل النساء والأطفال في غزة وفرض المجاعة على هذا القطاع..قائلا : "إن نتنياهو أعطى الأولوية لبقائه السياسي على حساب إطلاق سراح المحتجزين وأنه لا ينبغي أن يكون له منبر أمام الكونجرس الأمريكي".



ومن المتوقع ألا يحضر الممثل جيمس كلايبورن من ولاية كارولينا الجنوبية، وفقًا لبيان أدلى به لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم.



