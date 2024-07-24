وزير الخارجية الصيني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع أوكرانيا بمختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، ضرورة تعزيز التعاون العملي بين بلاده وأوكرانيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الصين ستواصل زيادة واردات الحبوب من أوكرانيا والحفاظ بشكل مشترك على سلاسة القنوات اللوجستية والأمن الغذائي الدولي.



جاء ذلك خلال مباحثات "وانج" مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مدينة قوانجتشو جنوبي الصين، اليوم الأربعاء، حيث أشار وانج إلى أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني مثّلت بداية لجولة جديدة من تعميق الإصلاح بشكل شامل، مضيفا أن تعزيز الصين الشامل للتحديث صيني النمط؛ سيجلب فرصًا جديدة لشعوب جميع البلدان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



ونوه وانج بأن أوكرانيا كانت من أوائل البلدان التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق وشاركت فيها، مؤكدا أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لأوكرانيا وأكبر وجهة تصدير للمنتجات الزراعية الأوكرانية في السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه في النصف الأول من عام 2024، سجل حجم التجارة البينية زخمًا من النمو السريع ما يظهر نطاق وإمكانات التعاون الثنائي.

وأعرب عن شكره لأوكرانيا على مساعدته في إجلاء المواطنين الصينيين، وخاصة الطلاب الدوليين، في المرحلة المبكرة من الصراع في أوكرانيا.

