شولتس: زودنا إسرائيل بالأسلحة ولم نتخذ قراراً بالتوقف عن ذلك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ، اليوم الأربعاء ،أن بلاده زودت إسرائيل بالأسلحة وستواصل تقديم الدعم العسكري لها ، حيث أكد شولتس أن ألمانيا لم تتخذ أي قرار بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال شولتس: "لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنستمر في ذلك. لم نتخذ أي قرار بالتوقف عن دعمها عسكرياً." وأضاف أن الدعم الألماني يأتي في إطار التزام بلاده بأمن إسرائيل واستقرارها.

وأشار المستشار الألماني إلى أن التعاون الدفاعي بين ألمانيا وإسرائيل يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بأمن المنطقة. وأكد أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.

نتنياهو لـ بن غفير .. سياسة إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير

أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً اليوم الأربعاء رداً على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكداً أن سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير.

وجاء في البيان: "سياسة إسرائيل بشأن الحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير. حكومة إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة لجميع الأديان في الأماكن المقدسة." وأضاف البيان أن أي تغيير في هذا الوضع يتطلب تفاهماً واسعاً وتوافقاً على المستوى الدولي والمحلي.

وأكد ديوان نتنياهو أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع وضمان الاستقرار في المنطقة، وأن الحفاظ على الوضع القائم يعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود. وأشار البيان إلى أن التصريحات الفردية لا تعكس سياسة الحكومة الرسمية، وأن الالتزام بالمحافظة على الوضع القائم يظل ثابتاً.

يأتي هذا البيان في أعقاب تصريحات بن غفير التي أثارت جدلاً واسعاً حول نية تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل، مما استدعى رداً سريعاً من ديوان رئيس الوزراء لتهدئة الأوضاع وتأكيد الالتزام بالسياسات الراسخة.

رويترز: الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني بعد إغلاق السلطات الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران للاحتجاج على قرار السلطات الألمانية بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور"، وفق تعبيرها.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن المركز يمثل "ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية"، مشيرة إلى أنه ينشر فكر طهران "بأسلوب عدائي ومتشدد". وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء كجزء من جهود الحكومة لمكافحة التطرف وحماية الدستور الألماني.

في المقابل، اعتبرت الخارجية الإيانية في بيانها أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لحقوق المسلمين في ألمانيا ويعكس سياسة تمييزية تجاه المراكز الدينية. وأكدت الوزارة أنها تتوقع من الحكومة الألمانية إعادة النظر في قرارها وإعادة فتح المركز في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن إيران تعتبر المركز الإسلامي في هامبورغ مؤسسة دينية وثقافية هامة تقدم خدمات للمجتمع المسلم في المدينة، وأن إغلاقه سيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار البيان إلى أن إيران تتطلع إلى حوار بناء مع السلطات الألمانية لحل هذه المسألة بشكل يعزز التفاهم والاحترام المتبادل.