بن غفير: إسرائيل ستحصل على دعم للحرب ضد إيران إذا فاز ترمب بالانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة بلومبرغ أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صرح بأن إسرائيل ستحصل على دعم أكبر للحرب ضد إيران في حال فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية المقبلة. وأشار بن غفير إلى أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض ستعزز فرص إسرائيل في تحقيق النصر على إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها.

وقال بن غفير في تصريحاته: "إذا فاز ترمب بالانتخابات الأمريكية، ستزداد فرصنا في الحصول على الدعم اللازم للحرب ضد إيران. عودة ترمب ستعزز موقفنا وستمنحنا دفعة قوية في مواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات المسلحة المرتبطة بها."

وأضاف أن إدارة ترمب السابقة أظهرت تفهماً ودعماً كبيرين للمواقف الإسرائيلية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيكون حيوياً في تعزيز جهود إسرائيل للتصدي لإيران.

وأكد بن غفير أن إسرائيل تحتاج إلى تحالفات قوية ودعم دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة من إيران، وأن إعادة انتخاب ترمب يمكن أن تكون نقطة تحول في هذا السياق.

بلومبرغ: بن غفير يؤيد حرباً شاملة ضد حزب الله ويؤكد: كلما أسرعنا كان ذلك أفضل

أفادت وكالة بلومبرغ أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن تأييده لحرب شاملة ضد حزب الله، مؤكداً أن الوقت الأنسب للقيام بذلك هو في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحاته، قال بن غفير: "أنا أؤيد حرباً شاملة ضد حزب الله، وكلما أسرعنا في اتخاذ هذه الخطوة كان ذلك أفضل." وأضاف أن التهديد الذي يشكله حزب الله على أمن إسرائيل يتطلب رداً حاسماً وقوياً.

وأشار بن غفير إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين، وأنه يجب عدم التردد في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من قبل حزب الله.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والعسكرية للوقوف بوجه التهديدات الإقليمية، مشدداً على أن التخاذل في هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المستقبل.

الأونروا: أطفال غزة يدفعون "الثمن الأعلى" للحرب وسط النزوح

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم "الأربعاء"، أن الأطفال يدفعون الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم.

وأضافت الأونروا - في منشور على حسابها الرسمي على منصة (إكس) - "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان"، مشددة على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا".

وأمس الثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا" لويز ووتردج، إن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 39090 شخصًا،أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي الضفة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى 589 شهيدًا بينهم 142 طفلا، منذ السابع من أكتوبر 2023.