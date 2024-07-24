جثة أبوشوشة تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر الأهالي بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية متحللة داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، ما أثار حالة من الذعر.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.