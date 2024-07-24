الحريق ليس الأول.. مأساة معرض بنها للملابس تتسبب في خسائر 80 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

آثار دمار هائلة تسبب فيها حريق معرض الملابس بمدينة بنها في محافظة القليوبية، والذي اندلع في ساعات مبكرة من صباح أمس الاثنين، وأسفر عن خسائر مادية فادحة.

وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

فيما أثار الحريق حالة من الذعر بين المواطنين والركاب داخل منطقة مجمع المواقف، حيث جرى انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لمعرفة ذلك.

خسائر مادية تقدر بـ 80 مليون جنيه

وأكد مصدر بديوان عام محافظة القليوبية، أن الحريق تسبب في خسائر مبدئية تقدر بـ 80 مليون جنيه، حيث وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس المدينة للتحقيق في أسباب الحريق، كما وجه بتقديم التعويض المناسب لأصحاب المحلات المتضررة من الحريق، وذلك بعد حصر الخسائر.

الحريق لم يكن الأول بمعرض الملابس

الحريق الهائل الذي وقع أمس الاثنين، لم يكن الأول، بل اندلع حريق التهم 340 باكية داخل معرض الملابس في عام 2017، وانتهت تحقيقات جهات التحقيق أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وقدرت الخسائر المادية بـ 20 مليون جنيه.

أي تقصير سيواجه بإجراءات حاسمة

من جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة حصر جميع المعارض المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للمتضررين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة صرفه للحالات المتضررة.

وأكد المحافظ في تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة سيتم الوقوف على أسباب الحادث ومراجعة موقف المعرض محل الحادث، وما تم اتخاذه من إجراءات حياله وموقف استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية.

وأشار المحافظ إلى أن أي تقصير قد يثبت وقوعه في هذا الشان، وفقا لما سوف تتنهي إليه التحقيقات، سيواجه بإجراءات حاسمة وفقا للمقرر قانونا، مؤكدا سيادته ان حياة المواطن وسلامته على رأس أولوياتنا.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمعرض ملابس ببنها، حيث جرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء ومخازن استراتيجية لموقع الحريق، لمنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لمعرفة ذلك.