أولمبياد باريس 2024 | "البريك دانس" ضيف جديد على ساحة الألعاب.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - مارينا ميلاد:

قبل أكثر من أربعين عامًا، تجمع أبناء حي برونكس الشعبي في نيويورك ليقدموا رقصات غريبة لكنها متناسقة، تجذب فضول المتفرجين الملتفين حولهم وتحمسهم.. تلك الحركات الأكروباتية المصاحبة لها حركة قدمين منمقة عُرفت لاحقًا باسم البريك دانس (الرقص الحر) أوالبريكنج.

ومن شوارع "برونكس" انطلق "البريك دانس" إلى العالم، حيث أقيمت له المسابقات الدولية الأولى في التسعينيات، ثم ظهر أولمبيًا في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب بوينوس آيرس 2018. لتمر السنوات ويصعد نجمه مجددًا حين يصبح رياضة جديدة في برنامج أولمبياد باريس 2024 مثل ركوب الأمواج والتزلج اللوحي والتسلق الرياضي.

فما هي قواعد هذا الوافد الجديد الذي سيسضيف فعالياته ميدان لاكونكورد، أكبر ساحات المدينة والذي تحول إلى ساحة مفتوحة مؤقتًا.

وتبدأ منافسات البريك دانس في التاسع من أغسطس المقبل بمنافسات الفتيات. وبعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي، ستقام أربع جولات ربع نهائية وجولتان نصف نهائية، مما سيمهد الطريق لمنافسات الميدالية البرونزية والميدالية الذهبية.

وتتبعها مسابقة الرجال بنفس الطريقة، حيث تبدأ وتنتهي في 10 أغسطس.

وأبرز المنافسين فريق الولايات المتحدة الذي يضم فيكتور مونتالفو، وهو أول رياضي أمريكي يتأهل إلى الألعاب الأولمبية عندما فاز ببطولة العالم لرقص البريكنج لعام 2023، وجيفري لويس في فريق الرجال. وساني تشوي ولوجان إيدرا في فريق السيدات.

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