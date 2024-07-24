جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتابع أسعار وتوافر السلع ببعض السلاسل التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية.

وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب بتنوع السلع المعروضة في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كل السلع بطريقة واضحة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز ،والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

رافق المحافظ في جولته، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.